Американский миллиардер сделал заявление о помощи Украине

Миллиардер из США Кьюбан: нет однозначного ответа насчет отправки денег Украине
Gleb Garanich/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Марк Кьюбан, говоря о текущих событиях с журналистом Такером Карлсоном, заявил, что не намерен оказывать финансовую помощь Украине. Соответствующее заявление он сделал в подкасте All-In.

«Нисколько», — сказал бизнесмен в ответ на вопрос Карлсона о том, сколько денег он отправил Киеву.

Миллиардер также отметил, что предпочитает вкладывать свои средства в развитие сферы здравоохранения. По словам Кьюбана, он не имеет однозначного ответа, стоит ли отправлять деньги на Украину.

Журналист, в свою очередь, заявил, что в Соединенных Штатах многие говорят о поддержке Киева, однако средства никто отправлять не собирается.

9 сентября член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила отказаться от выделения Украине $600 млн на безопасность. По ее оценке, американские налогоплательщики направили на поддержку Украины уже более $175 млрд. Грин считает, что этого достаточно и Соединенные Штаты больше не могут «позволить себе финансировать иностранные войны».

Ранее эксперт раскрыл, кто заменит Украине помощь от США.

Все новости на тему:
Новости Украины
