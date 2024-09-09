Африканский союз получил первую премию имени Льва Толстого

Африканский союз стал лауреатом первой Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сообщает ТАСС.

Награду вручил председатель жюри, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев. Ее принял глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Церемония вручения прошла в Большом театре в день рождения Льва Толстого.

Премия была учреждена 22 июня 2022 года Российским военно-историческим обществом совместно с Российским историческим обществом и Российским Фондом мира. Она получила название в честь всемирно известного классика мировой литературы, великого русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого, широко узнаваемого и признанного символа русской культуры в целом.

Прием заявок на премию стартовал в апреле 2023 года. Организаторы рассказывали, что награда может быть присуждена за выдающиеся заслуги в противодействии угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, а также активную миротворческую деятельность, неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека и другие заслуги.

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