Эксперт: США и ЕС играют в «горячую картошку» санкциями против России

Аналитик Юшков: на Западе пропала консолидация в вопросе антироссийских санкций
true
true
true
close
Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Запад теряет единство в вопросе антироссийских санкций. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, США и Европейский союз перекладывают ответственность друг на друга, словно играют в «горячую картошку», опасаясь последствий для их собственных экономик.

Специалист напомнил, что Брюссель пытался убедить Вашингтон снизить потолок цен на российскую нефть, однако США на это не пошли.

«Американцы же говорят: нет, это вы, мол, присоединяйтесь к нашим санкциям, вводите импортные пошлины на товары стран, покупающих у Москвы нефть, как мы это сделали в отношении Индии. То есть по сути Соединенные Штаты просят Европу со своей стороны открыть второй фронт против Индии и давить на нее», — сказал Юшков.

Однако выполнить такие требования Евросоюзу сложно, так как многие страны объединения сами продолжают закупать нефть из РФ, добавил он.

До этого министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может стать ключевым фактором, способствующим принятию Соединенными Штатами более жестких санкционных решений против России.

Если бы европейские страны объявили о полном отказе от российских энергоресурсов, это оказало бы значительное влияние на позицию Вашингтона, отметил политик.

Ранее конгресс США рекомендовал ведомствам отслеживать эффективность санкций против РФ.

