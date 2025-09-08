Федеральные ведомства США неспособны отслеживать эффективность антироссийских санкций

Федеральные ведомства США, ответственные за санкционный режим в отношении России, не способны в полной мере отслеживать эффективность введенных ограничений. Такой вывод содержится в докладе Контрольно-финансового управления Конгресса США (GAO).

В документе отмечается, что американские ведомства, курирующие санкции и экспортный контроль, не установили четких и измеримых целей своей деятельности. В результате они не могут объективно оценить прогресс в достижении поставленных задач, что ограничивает возможности правительства США по анализу эффективности санкций и экспортных ограничений в отношении России.

Согласно докладу, темпы роста российской экономики снизились в 2022 году, однако в 2023–2024 годах существенных отклонений от прогнозов экспертов не зафиксировано. GAO также указывает, что использование так называемого «теневого флота» снизило эффективность введенного потолка цен на российскую нефть, а меры экспортного контроля лишь частично ограничили доступ России к американским военным технологиям.

Контрольно-финансовое управление рекомендовало ведомствам определить конкретные цели и задачи санкционной политики в отношении России, а также регулярно оценивать прогресс в их достижении. Министерства торговли и финансов поддержали эти рекомендации, Госдепартамент — частично.

В тексте доклада также упоминается, что 1 августа президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России, хотя и признал, что они могут не существенно повлиять на урегулирование кризиса на Украине. 2 августа он подтвердил готовность к новым ограничениям, отметив при этом способность России обходить санкции.

Ранее министр энергетики США Крис Райт пообещал РФ более жесткие санкции, если ЕС откажется от российских нефти и газа.