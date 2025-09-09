В России появится новая версия Доктрины информационной безопасности

Аппарат Совета Безопасности России проводит работу по подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата, передает РИА Новости.

Отмечается, что на совещании межведомственной рабочей группы было рекомендовано направить проект новой редакции доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

Советник министра обороны, действительный госсоветник РФ 3-го класса Андрей Ильницкий заявлял, что Российская Федерация нуждается в ментальной стратегии национальной безопасности для противостояния в цивилизационной войне западным странам.

Ильницкий подчеркнул, что транснациональное глубинное государство, или deep state, считает объективным препятствием при достижении мировой гегемонии национальные государства. И поэтому, отметил он, Россия считается для deep state первоочередной целью для уничтожения.

Ранее в США заявили, что проигрывают информационную войну России.