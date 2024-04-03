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В США заявили, что проигрывают информационную войну России

Экс-сенаторы США Либерман и Хамфри: США проигрывают информационную войну РФ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенные Штаты проигрывают информационную войну России на фоне развития технологий, когда новейшим «полем битвы» становится человеческий разум. Об этом в статье для Washington Post написали бывшие сенаторы США Джо Либерман и Гордон Хамфри.

«Раньше мы думали о национальной безопасности с точки зрения сражений на суше, на море и в воздухе. Новейшее поле битвы — человеческий разум. Наши противники полностью развернуты на этом поле боя. Нас почти нет. Таким образом, мы по умолчанию проигрываем информационную войну режимам… в России, Китае и Иране», — отметили экс-сенаторы.

По мнению бывших американских законодателей, такое положение дел объясняется отсутствием руководства и отсутствием должного выделения денежных средств на ведение информационных войн против соперников США.

До этого советник министра обороны, действительный госсоветник РФ 3-го класса Андрей Ильницкий заявлял, что Российская Федерация нуждается в ментальной стратегии национальной безопасности для противостояния в цивилизационной войне западным странам.

Ильницкий подчеркнул, что транснациональное глубинное государство, или deep state, считает объективным препятствием при достижении мировой гегемонии национальные государства. И поэтому, отметил он, Россия считается для deep state первоочередной целью для уничтожения.

Автор счел, что основным методом уничтожения национальных государств является ментальная война. Советник министра обороны указывает, что Советский Союз уничтожили в результате ментальной войны, которая проводилась Соединенными Штатами.

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