Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал критику посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес российской оперной певицы Анны Нетребко. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Если она тебе не нравится, не смотри», — говорится в посте Кошковича, адресованном Залужному.

Накануне британский таблоид Daily Mail опубликовал обращение украинского посла, в котором он называет предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне. По его словам, появление певицы в Королевском оперном театре является проверкой для «ближайшего и преданнейшего союзника» Киева — Великобритании — со стороны президента России Владимира Путина. В своем обращении Залужный также задался вопросом, позволительно ли союзникам российского лидера выступать на мировых сценах как ни в чем не бывало. Уточняется, что Залужный отказывался от всех интервью с тех пор, как занял пост в Лондоне в июле 2024 года.

Позднее более 200 организаций Украины обратились в театр и правительство с требованием запретить концерт Нетребко, но власти не стали вмешиваться в происходящее.

Анна Нетребко должна выступить на открытии сезона в Ковент-Гардене 11 сентября. Она споет главную партию в опере «Тоска», все билеты на спектакль раскуплены.

Ранее украинские активисты пожаловались, что российских артистов стали меньше «отменять» за рубежом.