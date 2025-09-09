Советник Трампа раскритиковал Маска за индийскую пропаганду

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Питер Наварро обвинил миллиардера Илона Маска в попустительстве распространению пророссийской пропаганды из Индии на своей платформе Х. Об этом Наварро написал в соцсети.

Поводом для обвинений послужили комментарии, добавляющие «контекст» к постам Наварро в соцсети X, в которых он критиковал Индию за закупку российской нефти. Эти комментарии, добавленные пользователями, указывали на то, что европейские страны также приобретают российскую нефть, а сами США продолжают импортировать из России уран, удобрения и другие товары.

«Илон Маск допускает пропаганду в публикации людей. Эта дурацкая заметка как раз ею и является. Чушь. Индия покупает российскую нефть исключительно ради наживы», — написал Наварро.

Он также инициировал опрос среди пользователей, чтобы узнать их мнение о целесообразности отображения подобных комментариев. Более 75% из примерно 56 тысяч участников опроса высказались за сохранение такой функции.

Администрация Трампа ввела с 27 августа 50%-ные пошлины против Индии в ответ на ее отказ прекратить импорт российской нефти. Под действие этих пошлин попали различные товары, включая одежду, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель. При этом примерно 30% индийского экспорта в США, состоящего в основном из топлива, электроники и некоторых медикаментов, было освобождено от уплаты новых пошлин.

Ранее в Индии раскрыли последствия введения пошлин США.