На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник Трампа раскритиковал Маска за индийскую пропаганду

Советник Трампа обвинил Маска в допуске индийской пропаганды в соцсети Х
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Питер Наварро обвинил миллиардера Илона Маска в попустительстве распространению пророссийской пропаганды из Индии на своей платформе Х. Об этом Наварро написал в соцсети.

Поводом для обвинений послужили комментарии, добавляющие «контекст» к постам Наварро в соцсети X, в которых он критиковал Индию за закупку российской нефти. Эти комментарии, добавленные пользователями, указывали на то, что европейские страны также приобретают российскую нефть, а сами США продолжают импортировать из России уран, удобрения и другие товары.

«Илон Маск допускает пропаганду в публикации людей. Эта дурацкая заметка как раз ею и является. Чушь. Индия покупает российскую нефть исключительно ради наживы», — написал Наварро.

Он также инициировал опрос среди пользователей, чтобы узнать их мнение о целесообразности отображения подобных комментариев. Более 75% из примерно 56 тысяч участников опроса высказались за сохранение такой функции.

Администрация Трампа ввела с 27 августа 50%-ные пошлины против Индии в ответ на ее отказ прекратить импорт российской нефти. Под действие этих пошлин попали различные товары, включая одежду, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель. При этом примерно 30% индийского экспорта в США, состоящего в основном из топлива, электроники и некоторых медикаментов, было освобождено от уплаты новых пошлин.

Ранее в Индии раскрыли последствия введения пошлин США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами