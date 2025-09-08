В МИД России рассказали об атаке иноагентов после слов Лаврова

МИД России в своем Telegram-канале обратил внимание на атаку иностранных агентов в медиапространстве после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире.

Речь идет о выступлении руководителя российского внешнеполитического ведомства на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.

«Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России. Мол, министр приписал строительство Берлинской стены Западу. Хотя, на самом деле, его слова были (в очередной раз) вырваны из общего контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире.», — говорится в сообщении.

На этой встрече Лавров заявил, что Россия не хочет выстраивать никаких стен и готова к диалогу со всеми, но диалог должен быть равноправным. Он отметил, что «это в западном стиле было — выстраивать Берлинские стены».

Ранее Лавров заявил о шантаже со стороны Запада.