Новый посол Египта вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял копии верительных грамот у нового посла Египта в Москве Хамди Шаабана. Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве уточнили, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества между странами. Отдельное внимание было уделено графику предстоящих совместных мероприятий. Также состоялся обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, добавили в МИД.

Сегодня по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы состоялся внеочередной саммит стран — членов БРИКС. Встреча проходила в онлайн-формате и продлилась полтора часа. В ходе саммита президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил, что уровень доверия к Совету безопасности ООН упал. По словам политика, этот орган не выполняет свои первоначальные задачи в области разрешения споров между странами и нуждается в реформировании.

Ранее в Египте заявили о страхе Зеленского перед личной встречей с Путиным.