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В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам

Федеральный совет Швейцарии: украинцам ограничат предоставление статуса беженца
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Andreea Alexandru/AP

Власти Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца гражданам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный совет страны.

«В будущем только лица, прибывающие из регионов Украины, где их жизнь или физическая неприкосновенность находятся под реальной угрозой, смогут получить статус защиты S», — говорится в сообщении совета.

Отмечается, что жителям Западной Украины статус беженца будет предоставляться только в исключительных случаях.

Окончательное решение по вопросу статуса беженцев будет принято осенью 2025 года.

В середине мая совет Европейского Союза принял решение продлить действие директивы о предоставлении временного убежища гражданам Украины на территории государств — членов ЕС до 4 марта 2027 года. Изначально он был установлен до 4 марта 2026 года.

Также государства — члены ЕС приступят к разработке стратегии на период после истечения срока действия временной защиты, которая в настоящее время обеспечивает автоматическое предоставление убежища гражданам Украины.

Ранее украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы.

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