США прекращают сотрудничество в борьбе с фейковыми новостями с Европой

США уведомили европейские государства о прекращении действиф меморандумов о взаимопонимании в сфере борьбы с деинформацией из третьих стран со странами Европы. Об этом пишет Financial Times.

«Европейские страны получили уведомление от госдепартамента... что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны при администрации [бывшего президента США Джо] Байдена», — пишет издание.

Целью меморандумов было названо формирование единого подхода «к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами».

До этого в США обвинили Россию в усилении дезинформации после победы Трампа. Россия якобы стремится разделить американцев и выставить украинцев ненадежными, нечестными союзниками, говорится в тексте.

