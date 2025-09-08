На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США прекращают сотрудничество в борьбе с фейковыми новостями с Европой

Financial Times: США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании с ЕС
Global Look Press

США уведомили европейские государства о прекращении действиф меморандумов о взаимопонимании в сфере борьбы с деинформацией из третьих стран со странами Европы. Об этом пишет Financial Times.

«Европейские страны получили уведомление от госдепартамента... что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны при администрации [бывшего президента США Джо] Байдена», — пишет издание.

Целью меморандумов было названо формирование единого подхода «к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами».

До этого в США обвинили Россию в усилении дезинформации после победы Трампа. Россия якобы стремится разделить американцев и выставить украинцев ненадежными, нечестными союзниками, говорится в тексте.

Ранее в МВД объяснили, почему фейковые новости популярнее правдивых.

