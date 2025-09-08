На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп прокомментировал отмену награждения Военной академии США для Тома Хэнкса

Трамп одобрил отмену церемонии награждения Военной академии США для Тома Хэнкса
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп обрадовался тому, что Военная академия США решила отменить церемонию награждения для голливудского актера Тома Хэнкса, которого он окрестил «ультралевым и деструктивным». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Truth Social.

По его словам, «великий» Вест-Пойнт (академия) ловко отменил церемонию награждения, что является «важным ходом».

«Будем надеяться, что премии «Оскар» и другие фейковые премии рассмотрят их стандарты и практику во имя справедливости и правосудия», — написал Трамп.

В июне ассоциация выпускников академии Вест-Пойнт анонсировала, что Хэнкс получит признание за свою работу в нескольких фильмах, где он играл военнослужащих США. Хэнкс также поддерживает военнослужащих за счет прибыли своей кофейной компании HANKS for Our Troops.

По словам председателя ассоциации Роберта Макдональда, актер сделал для американских ветеранов, их семей и опекунов больше, чем многие другие американцы.

Ранее Трамп пообещал вернуть Голливуд к свету и назначил трех актеров своими послами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами