Трамп прокомментировал отмену награждения Военной академии США для Тома Хэнкса

Президент США Дональд Трамп обрадовался тому, что Военная академия США решила отменить церемонию награждения для голливудского актера Тома Хэнкса, которого он окрестил «ультралевым и деструктивным». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Truth Social.

По его словам, «великий» Вест-Пойнт (академия) ловко отменил церемонию награждения, что является «важным ходом».

«Будем надеяться, что премии «Оскар» и другие фейковые премии рассмотрят их стандарты и практику во имя справедливости и правосудия», — написал Трамп.

В июне ассоциация выпускников академии Вест-Пойнт анонсировала, что Хэнкс получит признание за свою работу в нескольких фильмах, где он играл военнослужащих США. Хэнкс также поддерживает военнослужащих за счет прибыли своей кофейной компании HANKS for Our Troops.

По словам председателя ассоциации Роберта Макдональда, актер сделал для американских ветеранов, их семей и опекунов больше, чем многие другие американцы.

Ранее Трамп пообещал вернуть Голливуд к свету и назначил трех актеров своими послами.