Страны БРИКС договорились сотрудничать по ситуации с Украиной

Государства БРИКС договорились продолжить диалог по теме украинского конфликта
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Государства, входящие в БРИКС, выразили намерение продолжать сотрудничество по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CCTV.

«Стороны также договорились поддерживать взаимодействие по таким острым вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа», — указано в сообщении.

Также участники объединения договорились реализовать роль «друзей мира» по украинскому вопросу.

8 сентября состоялся онлайн-саммит БРИКС, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Поводом для организации мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии и КНР.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин на саммите БРИКС поддержал позицию Бразилии по Украине.

