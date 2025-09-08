Глава Высшей контрольной палаты Польши Мариан Банась заявил в эфире радиостанции RMF FM, что польские спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны.

«На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются», — сказал Банась.

Глава палаты заявил, что спецслужбы предоставляют высшему руководству исключительно отфильтрованную информацию, самостоятельно определяя ее содержание и объем.

Также, по словам Банася, государственные органы не осуществляют финансовый контроль за деятельностью спецслужб, включая их оперативные фонды, которые полностью исключены из системы надзора.

Он выразил сожаление, что законопроект, направленный на изменение данной ситуации, длительное время находится в сейме без движения, а спикер Шимон Холовня не проявляет инициативы для его вынесения на обсуждение.

В конце августа чрезвычайный и полномочный посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что спецслужбы Польши пытаются искать возможности для работы с российскими дипломатами. По его словам, такой эпизод был в недавнем прошлом был, но Варшава не достигла в нем успеха.

