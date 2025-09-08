На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили о выходе спецслужб из-под контроля руководства страны

Польский политик Банась: спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны
true
true
true
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Высшей контрольной палаты Польши Мариан Банась заявил в эфире радиостанции RMF FM, что польские спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны.

«На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются», — сказал Банась.

Глава палаты заявил, что спецслужбы предоставляют высшему руководству исключительно отфильтрованную информацию, самостоятельно определяя ее содержание и объем.

Также, по словам Банася, государственные органы не осуществляют финансовый контроль за деятельностью спецслужб, включая их оперативные фонды, которые полностью исключены из системы надзора.

Он выразил сожаление, что законопроект, направленный на изменение данной ситуации, длительное время находится в сейме без движения, а спикер Шимон Холовня не проявляет инициативы для его вынесения на обсуждение.

В конце августа чрезвычайный и полномочный посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что спецслужбы Польши пытаются искать возможности для работы с российскими дипломатами. По его словам, такой эпизод был в недавнем прошлом был, но Варшава не достигла в нем успеха.

Ранее в Польше рассказали о крупных победах Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами