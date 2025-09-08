СМИ: министр финансов США грозился ударить главу одного из ведомств

Министр финансов США Скотт Бессент угрожал ударить в лицо руководителя Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулте во время ужина, на котором присутствовали члены американской администрации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что ужин проходил на прошлой неделе в элитном закрытом клубе, совладельцем которого является президент США Дональд Трамп. На мероприятии было около 30 человек, включая глав ведомств, представителей администрации и советников американского лидера.

Издание утверждает, что в какой-то момент на ужине между Бессентом и Пулте произошла ссора. Источники расходятся во мнении, кто именно ее начал. Причиной разногласий стало то, что Бессент узнал от нескольких людей, что Пулте говорит о нем гадости Трампу. Во время конфликта глава минфина сказал своему сопернику, что «врежет [ему] по чертовой морде».

Источники утверждают, что Пулте «был ошарашен» произошедшим. В ссору также вмешался совладелец клуба Омад Малик. Бессент заявил ему, что в здании может остаться либо он, либо Пулте, а после предложил выйти на улицу и разобраться со своим соперником. Малик увел главу минфина в другую часть клуба, чтобы тот успокоился.

Politico утверждает, что Бессент и Пулте в администрации вступили в своего рода борьбу за влияние. Они занимают разные позиции по экономическим вопросам. По данным источников, Бессент считает, что Пулте вмешивается в его сферу компетенции, а Пулте возмущается тем, что утрачивает влияние.

