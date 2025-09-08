Посол ЕС утверждает, что ВС РФ ударили по зданию кабмина Украины «Искандером»

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова утверждает, что Россия якобы ударила по зданию кабмина республики ракетой «Искандер». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что он делает. Баллистическая ракета «Искандер», которая попала в здание кабинета министров, была наведена именно туда – в самое сердце украинского правительства», — утверждает Матернова.

По ее словам, лишь потому, что «ракета не взорвалась», здание не было «уничтожено до основания».

В связи с этим представитель Евросоюза призвала союзников Киева усилить поддержку Украины и увеличить давление на Россию.

Пожар в здании правительства Украины произошел в ночь на 7 сентября после массированной российской атаки. Украинский премьер Юлия Свириденко подтвердила факт повреждений и обвинила Москву в умышленной атаке на здание кабмина.

В свою очередь, Минобороны РФ официально не подтверждает свою причастность к пожару, заявляя, что удары наносились исключительно по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве.

