Посол ЕС утверждает, что ВС РФ ударили по зданию кабмина Украины «Искандером»

Посол ЕС Матернова: ВС РФ ударили по зданию кабмина в Киеве «Искандером»
Serhii Korovainyi/Reuters

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова утверждает, что Россия якобы ударила по зданию кабмина республики ракетой «Искандер». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что он делает. Баллистическая ракета «Искандер», которая попала в здание кабинета министров, была наведена именно туда – в самое сердце украинского правительства», — утверждает Матернова.

По ее словам, лишь потому, что «ракета не взорвалась», здание не было «уничтожено до основания».

В связи с этим представитель Евросоюза призвала союзников Киева усилить поддержку Украины и увеличить давление на Россию.

Пожар в здании правительства Украины произошел в ночь на 7 сентября после массированной российской атаки. Украинский премьер Юлия Свириденко подтвердила факт повреждений и обвинила Москву в умышленной атаке на здание кабмина.

В свою очередь, Минобороны РФ официально не подтверждает свою причастность к пожару, заявляя, что удары наносились исключительно по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве.

Ранее Зеленский прокомментировал пожар в здании кабмина Украины.

