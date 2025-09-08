Лавров удивился отсутствию лабубу в резиденции Путина в Китае

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Китай поинтересовался, почему в резиденции президента Владимира Путина не было популярной игрушки лабубу. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На видеозаписи видно, как члены российской делегации рассматривают различные игрушки, матрешки и другие фигурки, которые находились в резиденции президента России.

«А где лабубу?» — поинтересовался Лавров.

3 сентября завершился четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Лабубу — это персонаж, представляющий собой эльфа-монстрика с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и куклы лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. В последнее время лабубу приобрели популярность во всем мире.

Ранее Путин назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера.