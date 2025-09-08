Евросоюз «перевернул страницу» отношений с Трампом, заявил глава ЕС

Евросоюз и Соединенные штаты Америки вернулись на прежний уровень отношений после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Об этом сообщил газете Financial Times глава Евросовета Антониу Кошта.

«Если оглянуться почти на девять месяцев назад, все были очень напуганы, особенно нашими отношениями… Теперь, я думаю, мы перевернули страницу, и нужно опираться на эту новую стабильность и с нетерпением ждать продолжения наших отношений», – сказал он.

В то же время Кошта раскритиковал ранние заявления Трампа о ЕС. Однако в настоящее время, по мнению главы Евросоюза, трансатлантические связи удалось стабилизировать.

В январе Дональд Трамп резко высказался о Евросоюзе, заявив, что он был создан с целью «надуть» США. Его критика не ограничилась этим: он обвинил Европу в пассивности по отношению к союзническим обязательствам, отдельно отметив низкий уровень расходов на оборону и недостаточную поддержку Украины. Эти высказывания Трампа вновь обострили дискуссии о роли Европы в международной политике и ее ответственности перед союзниками.

Ранее Кошта выступил за ужесточение санкций для стран, которые покупают энергоресурсы у России.