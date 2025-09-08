Китайский государственный аналитический центр «Синьхуа» обнародовал исследование, посвященное методам и последствиям «ментальной колонизации» со стороны США. Документ опубликован на сайте центра.

Доклад, получивший название «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США», был представлен на Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга. Мероприятие состоялось 7 сентября.

В документе говорится, что «ментальная колонизация» представляет собой контроль над мышлением, основанный на неравенстве и проводимый для его закрепления. Ей присущи злонамеренное манипулирование, «принудительная перестройка», «долгосрочное разложение» и скрытое проникновение.

По мере того как развиваются технологии и искусственный интеллект, действия США по колонизации мышления становятся все более скрытными, подчеркнули авторы доклада. С течением времени радиус воздействия увеличивается, и «ментальная колонизация» начинает приносить миру все более ощутимый вред.

В связи с этим в исследовании прописан призыв ко всем странам принять меры и сбросить идеологические оковы, а также обрести «культурную уверенность». По мнению авторов документа, государствам необходимо создать «яркую мозаику цивилизационного разнообразия».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что противодействие неоколониальным практикам объединяет политические силы по всему миру.