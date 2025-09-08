Партия Милея проиграла выборы в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес

Правящая в Аргентине партия «Свобода наступает» проиграла выборы в законодательное собрание самой крупной в стране провинции Буэнос-Айрес. Об этом, ссылаясь на обнародованные после подсчета 84,3% голосов данные, сообщает ТАСС.

Оппозиционная коалиция «Сила родины» получила 46,94% , а «Свобода наступает» — 33,86%. Правящая коалиция потерпела поражение в шести из восьми избирательных округов провинции.

В провинции Буэнос-Айрес проживают 38% аргентинских избирателей. Поэтому выборам было уделено повышенное внимание. На заключительном мероприятии предвыборной кампании правящей партии выступил президент страны Хавьер Милей.

28 августа сообщалось, что популярность правительства Милея существенно снизилась после обнародования аудиозаписи, спровоцировавшей антикоррупционное разбирательство. За несколько дней до этого достоянием общественности стала аудиозапись, на которой на тот момент глава агентства по делам инвалидов Диего Спагнуоло жаловался на коррупцию. По его словам, в преступную схему были вовлечены сестра президента Карина Милей, занимающая должность секретаря канцелярии главы государства, а также заместитель секретаря по институциональным вопросам Эдуардо Менем.

Ранее кортеж президента Аргентины забросали камнями.