Верховный суд Израиля заявил, что палестинские заключенные плохо питаются

Верховный суд Израиля: палестинцы в тюрьмах не имеют достаточного количества еды
Dignity100/Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд Израиля пришел к выводу, что правительство не обеспечивает находящихся в тюрьмах палестинских заключенных достаточным количеством еды. Об этом сообщает британская газета Guardian.

По мнению судей, нынешнее питание заключенных не гарантирует соблюдение установленных законом норм. В связи с этим Управление тюрем Израиля («Шабас») должно принять меры для обеспечения палестинцев необходимым количеством продуктов.

Решение Верховного суда было принято в ответ на петицию, поданную в прошлом году Ассоциацией за гражданские права в Израиле (ACRI) и израильской правозащитной группой «Гиша». В ней утверждалось, что в тюрьмах палестинцев морят голодом.

В свою очередь, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, в чьем ведении находятся исправительные учреждения страны, подверг критике решение Верховного суда, заявив, что оно защищает террористов из движения ХАМАС.

4 сентября канцелярия премьера Израиля осудила заявление ХАМАС о готовности освободить заложников, назвав его пропагандой.

Ранее ХАМАС призвал посредников оказать максимальное давление на Израиль на фоне начала военной операции по захвату Газы.

Все новости на тему:
Война в Газе
