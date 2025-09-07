Депутат Фотеску: ЕС загнал Молдавию в долги и теперь толкает ее на войну

Руководство Европейского союза (ЕС) загнало Молдавию в долги, после чего начало толкать республику на участие в чужой войне. Об этом в эфире телеканала MD24 заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску.

«Все это очень беспокоит людей в Молдавии, они прекрасно понимают, что мы не настолько большая страна, чтобы противостоять этой машине, уже загнавшей нас в экономические долги», — сказал парламентарий.

Фотеску добавил, что, если Молдавия не вернет долг, то республике будут регулярно предъявлять политические требования, которые Кишинев будет исполнять. По словам депутата, власти страны уже доказали свое намерение подчиняться интересам ЕС.

3 сентября газета Politico сообщила, что ЕС отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в сообщество по сравнению с Украиной из-за недовольства Киева, в то время как процесс предоставления членства украинскому государству блокируется Венгрией. Представители Евросоюза сообщили изданию, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии в ЕС продолжается ускоренными темпами.

Ранее в Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера.