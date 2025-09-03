На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС отказался ускорять вступление Молдавии в сообщество

Politico: ЕС отказался ускорять вступление Молдавии из-за недовольства Украины
Евгений Одиноков/РИА Новости

Европейский союз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в сообщество по сравнению с Украиной из-за недовольства Киева, в то время как процесс предоставления членства украинскому государству блокируется Венгрией. Об этом сообщает газета Politico.

Представители Евросоюза сообщили изданию, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии в ЕС продолжается ускоренными темпами, но идея позволить Кишиневу действовать стремительнее была отклонена после возражений украинской стороны.

В конце августа Politico писало, что решение об открытии «переговорного кластера» для вступления Молдавии и Украины в Европейский союз может быть принято «в ближайшие дни или недели».

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Ранее в Молдавии заявили, что страна сделала все, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

