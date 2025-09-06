На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол России в ФРГ рассказал о «новом качестве» отношений России и Германии

Посол РФ Нечаев: поставки немецких ракет Украине изменят отношения России и ФРГ
Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Германия начнет поставлять дальнобойные ракеты Украине, это изменит отношения России и ФРГ. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в Берлине.

По его словам, если поставки ракет будут осуществлены, то это «новое качество наших двусторонних отношений».

Он добавил, что правительство Германии старается уходить от ответов на вопросы о возможных поставках ракет Киеву.

Посол утверждает, что солдаты Вооруженных сил Украины не смогут управлять системой ракет Taurus. Этим будут заниматься военные из Германии, что станет «совсем другим подходом».

4 сентября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило о том, что в политических кругах Германии обеспокоены маниакальным стремлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца к реваншу и опасаются ответной реакции России на использование крылатых ракет Taurus. Сообщалось, что политических кругах ФРГ опасаются встретить ответный удар за использование дальнобойных ракет, потому что при таком сценарии вся территория Федеративной Республики окажется в зоне риска.

Ранее СМИ выяснили, какие гарантии Германия хочет предоставить Украине.

