Вероятность возвращения скифского золота в Россию крайне мала. Об этом заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов на полях Восточного экономического форума.

«Они его раздербанили. Это, к большому сожалению, потеря, которой мы уже концов не найдем», — сказал он.

По мнению парламентария, золото может попасть в частные коллекции.

«Они скажут, а у кого мы брали? У Украины? Покажите. А у Украины нет Крыма. И все, до свидания. Им это очень удобно», — сообщил Константинов.

Он подчеркнул, что история знает немало случаев, когда колониальные державы узаконивали присвоенные ценности. В качестве примера он привел судебное разбирательство между Египтом и Германией по поводу артефактов из Берлинского музея, которое завершилось безрезультатно.

Подобная участь может грозить и скифскому золоту, считает законодатель.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до воссоединения Крыма с Россией. Летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

15 июня постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти республики призвали мировую общественность не ослаблять контроль за ситуацией на аукционных площадках, чтобы не допустить распродажи скифского золота.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное золото Крыма.