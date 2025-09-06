На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Раздербанили»: глава парламента Крыма оценил шансы вернуть скифское золото в РФ

Константинов: шансов вернуть скифское золото в Россию крайне мало
true
true
true
close
Рудольф Кучеров/РИА Новости

Вероятность возвращения скифского золота в Россию крайне мала. Об этом заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов на полях Восточного экономического форума.

«Они его раздербанили. Это, к большому сожалению, потеря, которой мы уже концов не найдем», — сказал он.

По мнению парламентария, золото может попасть в частные коллекции.

«Они скажут, а у кого мы брали? У Украины? Покажите. А у Украины нет Крыма. И все, до свидания. Им это очень удобно», — сообщил Константинов.

Он подчеркнул, что история знает немало случаев, когда колониальные державы узаконивали присвоенные ценности. В качестве примера он привел судебное разбирательство между Египтом и Германией по поводу артефактов из Берлинского музея, которое завершилось безрезультатно.

Подобная участь может грозить и скифскому золоту, считает законодатель.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до воссоединения Крыма с Россией. Летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

15 июня постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти республики призвали мировую общественность не ослаблять контроль за ситуацией на аукционных площадках, чтобы не допустить распродажи скифского золота.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное золото Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами