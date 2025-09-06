Афганистан призывает мировое сообщество признать Исламский эмират

Вице-премьер Афганистана Абдул Салам Ханафи (на фото слева) заявил, что талибы (движение внесено в список террористических организаций) ожидают от мирового сообщества признания их власти в стране законной, а также призвал разморозить афганские активы. Об этом он заявил в ходе международной конференции «Привлечение инвестиций и поддержка энергетического сектора Афганистана» в Кабуле, передает РИА Новости.

«Афганистан сегодня стремится стать связующим звеном между Центральной и Южной Азией ... мировое сообщество должно разморозить афганские активы и признать Исламский Эмират», — сказал он.

По словам вице-премьера, Афганистану необходима поддержка для реализации его экономических проектов, создания рабочих мест и обеспечения занятости молодежи. Ханами подчеркнул, что руководство страны стремится к хорошим отношениям, основанным на взаимном уважении, с соседями и не только.

Зампремьера также гарантировал, что нынешняя власть не допустит использования территории Афганистана в конфликтах с другими странами, а также призвал инвестировать в их страну, которая обладает потенциалом для производства свыше 24 тыс. мегаватт гидроэлектроэнергии.

3 июля в МИД России сообщили об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан. В ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Ранее в Афганистане заявили о выполнении всех условий для международного признания.