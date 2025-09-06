Премьер Словакии высказался о гарантиях безопасности Украине и России

Фицо: гарантии безопасности нужны не только для Украины, но и для России

Гарантии безопасности необходимо предоставить не только для Украины, но и для России. Такое мнение озвучил в эфире программы «Субботние диалоги» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но необходимо вести переговоры и о гарантиях безопасности для России», — сказал политик.

В ходе передачи он также заявил, что Словакия не будет отправлять своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности Евросоюза (ЕС). При этом Фицо отметил, что Словакия готова оказывать логистическое содействие в данном вопросе. По его словам, Словакия не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о гарантиях безопасности для России и Украины.