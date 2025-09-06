На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии высказался о гарантиях безопасности Украине и России

Фицо: гарантии безопасности нужны не только для Украины, но и для России
true
true
true
close
IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Гарантии безопасности необходимо предоставить не только для Украины, но и для России. Такое мнение озвучил в эфире программы «Субботние диалоги» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но необходимо вести переговоры и о гарантиях безопасности для России», — сказал политик.

В ходе передачи он также заявил, что Словакия не будет отправлять своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности Евросоюза (ЕС). При этом Фицо отметил, что Словакия готова оказывать логистическое содействие в данном вопросе. По его словам, Словакия не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о гарантиях безопасности для России и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами