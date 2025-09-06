На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом хочет переименовать Пентагон в министерство войны без голосования

Politico: Белый дом хочет избежать голосования по министерству войны
Joshua Roberts/Reuters

Белый дом хочет избежать процедуры голосования в конгрессе США по вопросу переименования Пентагона в министерство войны. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Формальная смена названия, вероятно, потребует утверждения конгресса, хотя человек, знакомый с обсуждениями, говорит, что в Белом доме ищут способы избежать голосования в конгрессе», — говорится в сообщении издания.

Трамп говорил, что подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.

По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.

Ранее Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины.

