На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали об изменении международных отношений

Песков: мир находится в периоде трансформации системы международных отношений
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Мир сегодня находится в транзитарном периоде, когда вся система международных, правовых и экономических отношений трансформируется. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он назвал очень важной инициативу Китая о глобальном управлении.

«Это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся. В периоде, когда вся система международных отношений, система международных экономических отношений, международно-правовых отношений фактически трансформируется», — сказал Песков.

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате «ШОС плюс» представил инициативу в сфере глобального управления. Он выделил пять ключевых принципов: суверенное равенство, соблюдение норм международного права, приверженность многосторонности, ориентация на человека и акцент на практических действиях. Россия и Белоруссия поддержали инициативу, подчеркнув её актуальность.

Выступая на саммите ШОС, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку инициативе Си Цзиньпина. Он отметил, что организация с момента своего основания активно способствует формированию «атмосферы мира и безопасности» в Евразии.

Ранее в МИД КНР оценили потенциал российско-китайских отношений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами