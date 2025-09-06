В Кремле рассказали об изменении международных отношений

Мир сегодня находится в транзитарном периоде, когда вся система международных, правовых и экономических отношений трансформируется. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он назвал очень важной инициативу Китая о глобальном управлении.

«Это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся. В периоде, когда вся система международных отношений, система международных экономических отношений, международно-правовых отношений фактически трансформируется», — сказал Песков.

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате «ШОС плюс» представил инициативу в сфере глобального управления. Он выделил пять ключевых принципов: суверенное равенство, соблюдение норм международного права, приверженность многосторонности, ориентация на человека и акцент на практических действиях. Россия и Белоруссия поддержали инициативу, подчеркнув её актуальность.

Выступая на саммите ШОС, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку инициативе Си Цзиньпина. Он отметил, что организация с момента своего основания активно способствует формированию «атмосферы мира и безопасности» в Евразии.

Ранее в МИД КНР оценили потенциал российско-китайских отношений.