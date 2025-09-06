Трамп прокомментировал сведения о провальной операции спецназа США в КНДР

Трамп заявил, что не знает об убийстве спецназом США жителей КНДР в 2019 году

Президент США Дональд Трамп не располагает сведениями о провальной операции спецназа США в КНДР в 2019 году, в ходе которой якобы были убиты рыбаки. Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно», — сказал американский лидер.

На просьбу подтвердить сведения о произошедшем Трамп подчеркнул, что ему ничего о нем не известно. По словам президента США, он узнал об этом «только что».

Накануне газета The New York Times сообщила, что администрация Трампа одобрила разведывательную спецоперацию в Северной Корее в 2019 году, не уведомив о ее проведении конгресс. Издание утверждало, что США хотели установить оборудование, чтобы перехватывать диалоги лидера КНДР Ким Чен Ына в период переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном на тему ядерного оружия.

Чтобы выполнить эту задачу, в Северную Корею послали группу спецназа, однако при высадке на побережье страны военных заметили люди на проплывавшей мимо лодке. Солдаты начали стрелять по свидетелям, которые, вероятно, были рыбаками, так как у них не было ни оружия, ни военной формы.

Ранее Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР.