В РССП высказались о членстве Армении в ЕАЭС

РССП: членство в ЕАЭС обеспечивает высокие экономические показатели Армении
Владислав Воднев/РИА Новости

Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) способствует ее высоким экономическим показателям, Ереван извлекает максимальную выгоду из объединения. Об этом заявил управляющий директор управления международного многостороннего сотрудничества и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Илья Галкин, пишет РИА Новости.

Галкин сообщил на конференции «Армения-ЕАЭС. Вместе вперед», проходившей в Ереване, что за десятилетний период существования ЕАЭС и участия в нем Армении ВВП республики увеличился на 60%. По его словам, подобные результаты наблюдаются только у Киргизии, в то время как Казахстан, Россия и Белоруссия демонстрируют меньший рост. Он также отметил, что подушевой ВВП вырос на 120%, что является высоким показателем, а реальная заработная плата в Армении увеличилась на 50%.

По его сведениям, показатели торговли значительно улучшились, в частности, экспорт из Армении в страны ЕАЭС вырос более чем в 13 раз, а импорт – почти в 10 раз. Он акцентировал внимание на важности рынка ЕАЭС для Армении, указав, что он составляет 42,9% во внешнеторговом обороте.

Кроме того, Галкин уточнил, что 87% поставок алкоголя из Армении приходится на рынок ЕАЭС, коньяка – 97,3%, вина – около 70%, оксида и гидроксида молибдена и клея – 99,9%, продовольствия – более 77%, а одежды и обуви – практически 94%.

Ранее в России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС.

