На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев прокомментировал слова главы МИД ФРГ о российской угрозе

Медведев: Россия не угрожает Европе и не стремится к перекройкам границ
true
true
true

Россия не представляет угрозы европейским странам и не стремится к переустройству территориальных границ. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что мы никому в Европе не угрожаем, что не стремимся к каким-то перекройкам границ», — подчеркнул он.

5 августа глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль рассказал изданию India Today, что Германия настроена на то, чтобы обеспечить безопасность европейским странам от России, «а не вместе с ней».

По его словам, вся Европа находится под угрозой со стороны России, которая наращивает военную силу и стремится к расширению армии до 1,5 миллиона человек в ее составе. Вадефуль подчеркнул, что Федеративная Республика должна учитывать, что у России «могут быть и другие цели на Западе» помимо Украины. По этой причине, подчеркнул министр, необходимо усилить механизмы сдерживания Москвы.

Ранее президент Финляндии заявил, что знает «всю информацию» о РФ, но спокойно спит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами