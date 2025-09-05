Медведев: Россия не угрожает Европе и не стремится к перекройкам границ

Россия не представляет угрозы европейским странам и не стремится к переустройству территориальных границ. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что мы никому в Европе не угрожаем, что не стремимся к каким-то перекройкам границ», — подчеркнул он.

5 августа глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль рассказал изданию India Today, что Германия настроена на то, чтобы обеспечить безопасность европейским странам от России, «а не вместе с ней».

По его словам, вся Европа находится под угрозой со стороны России, которая наращивает военную силу и стремится к расширению армии до 1,5 миллиона человек в ее составе. Вадефуль подчеркнул, что Федеративная Республика должна учитывать, что у России «могут быть и другие цели на Западе» помимо Украины. По этой причине, подчеркнул министр, необходимо усилить механизмы сдерживания Москвы.

Ранее президент Финляндии заявил, что знает «всю информацию» о РФ, но спокойно спит.