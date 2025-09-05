Пентагон планирует закрыть программу военной помощи странам Евросоюза

Министерство обороны США информировало страны Евросоюза, что со следующего финансового года аннулирует программу их военной поддержки. Соответствующее заявление директора по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотаса Урбелиса передает портал LRT.

«На прошлой неделе министерство обороны США официально проинформировало страны, что со следующего года, со следующего финансового года, эта линия («раздел 333» - прим. ред.) будет обнулена для всех европейских стран», — сообщил Урбелис.

Урбелис уточнил, что Литва пока не получила официального письма от Пентагона о прекращении поддержки. Вопрос о военной помощи европейским странам, включая страны Балтии, в рамках других программ пока обсуждается устно, подчеркнул глава минобороны Литвы. Он также отметил, что прекращение поддержки не связано напрямую с присутствием американских войск в Европе и странах Балтии, и не предполагает их вывод.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Аудра Плепите также сообщила о том, что решение о сокращении военной поддержки со стороны США пока не получило официального одобрения.

Ранее военное сотрудничество с Евросоюзом разорвал Нигер.