В США объяснили решение свернуть программы по безопасности в Европе

Bloomberg: США свернули программы безопасности в Европе из-за смены приоритетов
true
true
true
close
Pexels

Власти Соединенных Штатов решили свернуть программы по безопасности в Европе из-за смены приоритетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

»США планируют сократить финансирование программ, призванных помочь в подготовке и оснащении армий европейских стран, граничащих с Россией, поскольку администрация Трампа возлагает на регион большую часть оборонного бремени», — говорится в сообщении.

По данным неназванных источников в Пентагоне, европейских представителей уведомили о решении приостановить помощь из-за закона о нацобороне. Данный шаг, по данным журналистов, может привести к сокращению армии и оружия по всей Европе.

Представитель Белого дома добавил, что решение соответствует указу Трампа, направленного на стремление заставить Европу брать больше ответственности за собственную оборону. При этом Пентагон «сослался на смену приоритетов, сосредоточившись на Индо-Тихоокеанском регионе».

До этого газета Financial Times писала, что представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США прекращают финансирование программы по обучению и оснащению вооруженных сил в странах Восточной Европы, которые окажутся на передовой в случае конфликта с Россией.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в CNN узнали об опасениях Трампа касательно срыва переговоров по Украине.

