СМИ сообщили, что безопасность Харрис обеспечивает полиция Лос-Анджелеса

Вопросами безопасности бывшего вице-президента Камалы Харрис, которую американский президент Дональд Трамп лишил государственной охраны, теперь занимаются сотрудники полиции Лос-Анджелеса. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.

По данным издания, более десятка офицеров обеспечивают безопасность Харрис.

Предполагается, что такая мера будет носить временный характер, пока не будет найден альтернативный план, пояснила директор по связям с общественностью полиции Лос-Анджелеса Дженнифер Форкиш. Источники утверждают, что в ближайшем будущем Харрис наймет собственную охрану, после чего помощь полиции не потребуется.

В то же время мэр Лос-Анджелеса Карен Басс частично раскритиковала такой шаг. По ее словам, если губернатор Гэвин Ньюсом «хочет выслужиться перед госпожой Харрис и ее спонсорами, то ему следует раскошелиться, потому что налогоплательщики Лос-Анджелеса не должны оплачивать эту нелепость».

В конце августа Трамп лишил охраны бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на пост лидера страны Камалу Харрис. Ее обеспечивали сотрудники Секретной службы. По закону бывшие президенты находятся под пожизненной защитой. Харрис, как бывший вице-президент, получила шесть месяцев защиты после ухода с должности. Но до истечения срока полномочий бывший президент США Джо Байден подписал указ о продлении охраны Харрис более чем на шесть месяцев, до июля 2026 года.

