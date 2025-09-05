На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что безопасность Харрис обеспечивает полиция Лос-Анджелеса

Los Angeles Times: полиция Лос-Анджелеса помогает защищать Камалу Харрис
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/AP

Вопросами безопасности бывшего вице-президента Камалы Харрис, которую американский президент Дональд Трамп лишил государственной охраны, теперь занимаются сотрудники полиции Лос-Анджелеса. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.

По данным издания, более десятка офицеров обеспечивают безопасность Харрис.

Предполагается, что такая мера будет носить временный характер, пока не будет найден альтернативный план, пояснила директор по связям с общественностью полиции Лос-Анджелеса Дженнифер Форкиш. Источники утверждают, что в ближайшем будущем Харрис наймет собственную охрану, после чего помощь полиции не потребуется.

В то же время мэр Лос-Анджелеса Карен Басс частично раскритиковала такой шаг. По ее словам, если губернатор Гэвин Ньюсом «хочет выслужиться перед госпожой Харрис и ее спонсорами, то ему следует раскошелиться, потому что налогоплательщики Лос-Анджелеса не должны оплачивать эту нелепость».

В конце августа Трамп лишил охраны бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на пост лидера страны Камалу Харрис. Ее обеспечивали сотрудники Секретной службы. По закону бывшие президенты находятся под пожизненной защитой. Харрис, как бывший вице-президент, получила шесть месяцев защиты после ухода с должности. Но до истечения срока полномочий бывший президент США Джо Байден подписал указ о продлении охраны Харрис более чем на шесть месяцев, до июля 2026 года.

Ранее Трамп заявил, что не мечтает о Нобелевской премии.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами