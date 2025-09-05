Al Jazeera: санкции США и Европы привели к гибели 38 млн человек с 1970 года

Санкции, которые европейские лидеры и власти Соединенных Штатов вводили против стран глобального Юга, привели к гибели 38 миллионов человек. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на результаты исследования.

В публикации говорится, что США и Европа давно используют санкции в качестве инструмента давления на правительства стран. Авторы материала добавили, что в 1990-х и 2000-х каждый год под западными санкциями находились порядка 30 государств.

Исследователи подчеркнули, что в 2025 году в журнале The Lancet Global Health опубликовали исследование, в котором было подсчитано общее количество смертей, связанных с санкциями в период с 1970-го по 2021-й годы.

«Результаты ошеломляют. Авторы установили, что односторонние санкции, введенные США и ЕС с 1970 года, связаны с 38 миллионов смертей», — говорится в материале.

При этом в публикации говорится, что от санкций погибает в несколько раз больше людей, чем от боевых действий.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России.

Ранее на Западе заявили, что Трамп требует от Европы отказаться от российской нефти.