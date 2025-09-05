На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европу и США обвинили в гибели 38 млн человек на фоне санкций

Al Jazeera: санкции США и Европы привели к гибели 38 млн человек с 1970 года
true
true
true
close
Global Look Press

Санкции, которые европейские лидеры и власти Соединенных Штатов вводили против стран глобального Юга, привели к гибели 38 миллионов человек. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на результаты исследования.

В публикации говорится, что США и Европа давно используют санкции в качестве инструмента давления на правительства стран. Авторы материала добавили, что в 1990-х и 2000-х каждый год под западными санкциями находились порядка 30 государств.

Исследователи подчеркнули, что в 2025 году в журнале The Lancet Global Health опубликовали исследование, в котором было подсчитано общее количество смертей, связанных с санкциями в период с 1970-го по 2021-й годы.

«Результаты ошеломляют. Авторы установили, что односторонние санкции, введенные США и ЕС с 1970 года, связаны с 38 миллионов смертей», — говорится в материале.

При этом в публикации говорится, что от санкций погибает в несколько раз больше людей, чем от боевых действий.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России.

Ранее на Западе заявили, что Трамп требует от Европы отказаться от российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами