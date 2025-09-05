Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал «актом террора» подрыв «Северных потоков». Об этом он заявил в интервью India Today.

Журналисты попросили его прокомментировать расследование подрыва газопроводов.

«Нет, мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование», — ответил он.

Дипломат добавил, что полностью полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выявить виновных и привлечь их к ответственности.

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Серверных потоков». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что надеется на доведение расследования дела о «Северных потоках» до конца.