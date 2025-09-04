Член политбюро ЦК КПК рассказал об отношении китайских граждан к Путину

Член политбюро ЦК КПК рассказал Путину о симпатии к нему китайских граждан

Президент РФ Владимир Путин произвел хорошее впечатление на граждан КНР, когда в ходе своего визита в 2018 году вместе с китайским лидером Си Цзиньпином приготовил традиционную еду — гоубули. Об этом на встрече с российским лидером рассказал член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун, передает РИА Новости.

Он отметил, что в 2018 году работал в городе Тяньцзине.

«Вы тогда делали китайские гоубули. Вы произвели на китайский народ очень хорошее впечатление как уважаемый и симпатичный президент», — сообщил Ли Хунчжун, обращаясь к Путину во время встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Также он выразил благодарность президенту РФ за прием, который оказали делегации КНР в рамках ВЭФ-2025.

В июне 2018 года Путин посетил три китайских города — Пекин, Тяньцзинь и Циндао — с официальным визитом. Тогда местный телеканал показал, как российский лидер и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские блюда. Одним из них стали гоубули — деликатес, похожий на привычные для жителей РФ пельмени.

