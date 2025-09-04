На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Член политбюро ЦК КПК рассказал об отношении китайских граждан к Путину

Член политбюро ЦК КПК рассказал Путину о симпатии к нему китайских граждан
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин произвел хорошее впечатление на граждан КНР, когда в ходе своего визита в 2018 году вместе с китайским лидером Си Цзиньпином приготовил традиционную еду — гоубули. Об этом на встрече с российским лидером рассказал член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун, передает РИА Новости.

Он отметил, что в 2018 году работал в городе Тяньцзине.

«Вы тогда делали китайские гоубули. Вы произвели на китайский народ очень хорошее впечатление как уважаемый и симпатичный президент», — сообщил Ли Хунчжун, обращаясь к Путину во время встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Также он выразил благодарность президенту РФ за прием, который оказали делегации КНР в рамках ВЭФ-2025.

В июне 2018 года Путин посетил три китайских города — Пекин, Тяньцзинь и Циндао — с официальным визитом. Тогда местный телеканал показал, как российский лидер и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские блюда. Одним из них стали гоубули — деликатес, похожий на привычные для жителей РФ пельмени.

Ранее журналисты узнали, сколько встреч Путин провел в ходе недавнего визита в КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами