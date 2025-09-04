В Европарламенте приготовились вынести вотум недоверия главе ЕК

«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европейском парламенте предложил вынести вотум недоверия главы Еврокомиссии фон дер Ляйен в связи с ситуацией в секторе Газа и торговым соглашением с США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документ предложения.

Парламентарии считают, что Еврокомиссия без необходимого мандата заключила соглашение с Соединенными Штатами, которое может нанести ущерб интересам Европейского союза и «исключила» национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур (общий рынок стран Южной Америки — прим. ред.).

Авторы документа также считают, что ЕС не вводит санкции в отношении Израиля, несмотря на «нападения, равносильные геноцида» в палестинском анклаве, и, что ЕК не смогла отреагировать должным образом на социальный и климатический кризис».

Politico уточняет, что это предложение было внесено в 3 сентября группой левых.

Ранее глава ЕК заявила, что «коалиция желающих» намерена превратить Украину в стального дикобраза.