В Европарламенте приготовились вынести вотум недоверия главе ЕК

Politico: социалисты предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
true
true
true
close
vonderleyen/X

«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европейском парламенте предложил вынести вотум недоверия главы Еврокомиссии фон дер Ляйен в связи с ситуацией в секторе Газа и торговым соглашением с США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документ предложения.

Парламентарии считают, что Еврокомиссия без необходимого мандата заключила соглашение с Соединенными Штатами, которое может нанести ущерб интересам Европейского союза и «исключила» национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур (общий рынок стран Южной Америки — прим. ред.).

Авторы документа также считают, что ЕС не вводит санкции в отношении Израиля, несмотря на «нападения, равносильные геноцида» в палестинском анклаве, и, что ЕК не смогла отреагировать должным образом на социальный и климатический кризис».

Politico уточняет, что это предложение было внесено в 3 сентября группой левых.

Ранее глава ЕК заявила, что «коалиция желающих» намерена превратить Украину в стального дикобраза.

