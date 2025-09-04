Белый дом через суд хочет сохранить масштабные тарифы Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Верховный суд срочный запрос на рассмотрение дела о масштабных тарифах. Об этом сообщает Reuters.

«Если суды каким-то образом примут решение по пошлинам против нас, чего не ожидается, это позволит другим странам своими антиамериканскими тарифами держать нашу страну в заложниках», — прокомментировал ситуацию Трамп.

2 апреля Трамп объявил о введении новой системы пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10%, однако для некоторых государств она оказалась значительно выше. Это решение вызвало бурю международной критики: лидеры стран осудили шаг американского президента и пригрозили ответными мерами, опасаясь усиления торговых конфликтов и новых экономических потрясений. Однако уже 29 мая американский суд по международной торговле принял решение заблокировать введённые Трампом пошлины, аргументируя это тем, что президент превысил свои полномочия. Вскоре после этого апелляционный суд приостановил исполнение этого решения, оставив вопрос о судьбе тарифов в подвешенном состоянии.

