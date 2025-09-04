Захарова: РФ уже спасала Германию, теперь немецкий народ должен спасти себя сам

Россия уже однажды спасла Германию, теперь немецкий народ должен спасти себя самостоятельно, чтобы избежать самоуничтожения. Такое мнение в интервью ТАСС высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, если нацизм снова поселится в головах немцев, то ни о каком благополучии Германии и будущем немецкого народа говорить не придется.

Захарова заявила, что однажды «в состоянии анабиоза» германские граждане пропустили признаки надвигающейся опасной болезни в виде нацизма, и один раз ценой собственной жизни советский народ спас Германию от этой «бациллы».

«Второй раз это нужно сделать самим, потому что так либо нации и народы выходят на новый уровень, новый виток своего развития — не хуже, не лучше, просто на новый, — либо исчезают», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она добавила, что освобождение от нацизма обеспечило Германии ее процветание во второй половине XX века», и «несмотря на то, что она была повержена, она возродилась».

Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца предупредили о последствиях после критики Путина и призыва «истощить» РФ.