В Госдуме оценили необходимость покупки второго телефона для использования MAX

Депутат Немкин: слухи об установке MAX на втором телефоне являются нагнетанием
Фото из личного архива

Слухи о том, что для защиты информации нужно завести отдельный телефон для использования мессенджера MAX, являются домыслами и попыткой нагнетать недоверие. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Такие рекомендации активно тиражируют те, кто пытается представить приложение как «шпионское» или инструмент слежки за пользователями», — заявил он.

По словам депутата, на самом деле эти слова являются домыслами и попытками нагнетать недоверие к отечественным цифровым сервисам. Он подчеркнул, что закон о предустановке программы направлен исключительно на производителей устройств.

До этого Немкин отметил, что MAX запрашивает доступ только к тем функциям телефона, которые нужны для корректной работы.

По словам депутата, мессенджер запрашивает доступ к камере, микрофону, геолокации и Bluetooth, потому что это стандартные опции, без которых часть функций не будет работать. Он также опроверг слухи, что MAX будет «оформлять доносы» с помощью искусственного интеллекта.

Max — это новый российский мессенджер от VK. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись, чат-боты и нейросеть.

Ранее стало известно, что больше половины российских блогеров планируют перейти со своими каналами в Max.

