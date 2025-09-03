В Госдуме заявили, что мессенджер MAX не шпионская программа и не будет оформлять доносы

Мессенджер MAX запрашивает доступ только к тем функциям телефона, которые нужны для корректной работы, и не является шпионской программой. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антон Немкин (на фото).

«MAX, как и любое другое приложение, работает в рамках стандартных правил и запрашивает у пользователя разрешения только на те функции, которые действительно нужны для работы сервиса», — заявил он.

По словам депутата, мессенджер запрашивает доступ к камере, микрофону, геолокации и Bluetooth, потому что это стандартные опции, без которых часть функций не будет работать.

Для сравнения он привел количество разрешений в различных мессенджерах. Немкин отметил, что WhatsApp запрашивает 85 разрешений, Telegram — 71, а MAX — 63. Таким образом, по уровню доступа он ничем не отличается от аналогов и даже выглядит более «скромным». При этом на российской площадке каждое разрешение сопровождается пояснением, после которого пользователь самостоятельно решает, стоит ли давать доступ программе или нет.

Депутат призвал не поддаваться лишним домыслам. Он также опроверг слухи, что MAX будет «оформлять доносы» с помощью искусственного интеллекта.

До этого стало известно, что российские операторы связи начали предоставлять своим клиентам доступ к мессенджеру MAX без ограничений.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX станет доступна запись на прием к врачу.