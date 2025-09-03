СМИ сообщили о резком увеличении числа умерших кандидатов от АдГ перед выборами

Welt: число умерших кандидатов от АдГ перед местными выборами выросло до семи

Число кандидатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которые умерли незадолго до выборов в местные органы власти в Северном Рейне – Вестфалии, возросло до семи. Об этом пишет газета Die Welt.

В публикации говорится, что в партии скончались семь кандидатов, которые должны были принимать участие в выборах. Среди них — 80-летний Ханс-Йоахим Кинд, который был выдвиженцем одномандатному округу в районе Кременхолль города Ремшайд. Мужчина умер от естественных причин после продолжительной болезни.

«В Кременголле также теперь необходимо перепечатать бюллетени для голосования, а избирателям, голосующим по открепительным удостоверениям, необходимо снова проголосовать», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что признаков того, что смерти политиков были насильственными, нет.

31 августа директор института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург сообщал, что четыре кандидата от «Альтернативы для Германии» (АдГ) умерли незадолго до начала сентябрьских выборов. По его словам, статистически это практически невозможно.

В данном случае речь шла о 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и Стефане Берендесе, которому было 59 лет. Сообщается, что все инциденты произошли «внезапно», в течение последних двух недель.

Выборы в местные административные органы в Северном Рейне-Вестфалии пройдут 14 сентября.

