В Европе предложили Молдавии повторить путь Украины

Политолог Жарихин: Румыния предлагает Молдавии повторить путь Украины
Михай Карауш/РИА Новости

Румыния предлагает Молдавии повторить путь Украины, говоря о евроинтеграции Кишинева. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

«Общий путь в Евросоюз - то есть предлагается Молдавии испытывать примерно то же самое, что Украине. Потому что тут же возникнут проблемы, которая возникли на Украине», — подчеркнул он.

По словам эксперта, жители востока Украины не желали вступать в ЕС. Та же самая ситуация повторяется и с приднестровцами, которые сегодня выступают против курса Кишинева на евроинтеграцию.

3 сентября газета Politico писала о том, что Европейский союз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в сообщество по сравнению с Украиной из-за недовольства Киева, в то время как процесс предоставления членства украинскому государству блокируется Венгрией.

Ранее в Молдавии заявили, что страна сделала все, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

