Попшой: Молдавия сделала все, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС

Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом в интервью агентству IPN заявил вице-премьер, глава МИД Михай Попшой.

«На данный момент все идет по графику, и если мы продолжим в том же духе, ничто не должно помешать нам начать переговоры. <...> Конечно, есть и вызовы, потому что процесс интеграции сложный, требует серьезных реформ», — сказал он.

Попшой заявил, что Молдавия доказала наличие политической воли к европейскому сообществу.

В мае прошлого года европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом ЕС до 2030 года. Он отметил, что стране еще предстоит проделать определенную работу, чтобы ее приняли в Евросоюз. Если она сделает это вовремя, то можно будет начинать «реальные переговоры». По словам Хана, «домашняя работа» Молдавии касается системы правосудия и приверженности принципам правового государства.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Она отметила, что другого пути развития страны, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.