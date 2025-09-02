На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп не выходит на свое выступление в Белом доме

Трамп уже более 40 минут не выходит на свое выступление в Овальном кабинете
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп уже более 40 минут не выходит на свое запланированное выступление в Овальном кабинете Белого дома.

2 сентября портал Roll Call сообщил со ссылкой на расписание американского лидера, что тот собирается выступить с заявлением в Белом доме, тема выступления неизвестна. Освещать событие должен будет пул журналистов Белого дома. Выступление главы государства было запланировано на 21:00 по московскому времени.

Накануне Трамп в своей социальной сети Truth Social прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем. По словам политика, он «никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни».

В конце августа в соцсетях распространилась «теория»‎ о кончине президента Соединенных Штатов. Ее сторонники утверждали, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет. Также среди их аргументов — большой синяк на правой руке президента и рост «индекса пиццы», заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов.

Ранее в США нашли подтверждение «болезни» Трампа.

Второй срок Трампа
