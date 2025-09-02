Духовный советник Трампа выступил с обращением к президенту: «Молюсь за вас»

Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс на своей странице в соцсети Х выступил с тревожным заявлением о главе государства.

«Молюсь за вас, президент», — написал Бернс.

Он не уточнил, в связи с какими событиями опубликовал соответствующий пост.

В конце августа слухи о плохом самочувствии республиканца распространились в сети на фоне того, что он не появлялся на публике с момента заседания Кабинета министров 27 числа, несмотря на то, что у него был плотный график на выходные.

На этом фоне вице-президент Джей Ди Вэнс выразил готовность занять место президента Соединенных Штатов, если с главой государства случится «трагедия». По словам чиновника, за время пребывания на посту вице-президента США он «получил много практики». Вскоре Белый дом опроверг информацию о кончине президента США. Там заявили, что у политика нет проблем со здоровьем, он в полном порядке и утром выйдет поиграть в гольф.

31 августа американская журналистка Лора Розен опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа с его поля для гольфа в Стерлинге, штат Вирджиния. Это был первый снимок политика после того, как в интернете стали распространяться слухи о его предполагаемой кончине.

Ранее Трамп впервые высказался о своей «кончине».