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Германия хочет использовать «тараканов-шпионов» в «будущей войне»

Reuters: Германия собралась воевать с помощью тараканов-шпионов
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SWARM Biotactics/Reuters

Германия планирует использовать стартап-технологии, в частности «тараканов-шпионов», в рамках планирования «будущей войны». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Тараканы-шпионы и роботы с искусственным интеллектом: Германия строит планы будущего ведения войны», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, компания Swarm Biotactics показала «киборгов-тараканов», оснащенных специальными ранцами, позволяющими собирать данные в режиме реального времени с помощью камер.

Источники Reuters сообщили, что правительство канцлера Фридриха Мерца рассматривает искусственный интеллект и стартап-технологии как ключ к своим оборонным планам, «чтобы напрямую связать стартапы с высшими эшелонами своих вооруженных сил».

До этого агентство DPA со ссылкой на доклад федерального объединения немецкой авиакосмической промышленности (BDLI) сообщило, что в настоящее время Германия не способна эффективно противодействовать деятельности беспилотников, занимающихся шпионажем на ее территории.

Ранее СМИ узнали, кого Мерц хочет назначить главой внешней разведки ФРГ.

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